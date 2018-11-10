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Geçmişten günümüze ‘Osmanlı kaftanları’  

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından giyim, makine ve el nakışı kurslarında hazırlanan 35 Osmanlı kaftanı, defile düzenlenen bir defile ile sergilendi. 

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Osmanlı kaftanları Bayraklı Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerlerinin elinde yeniden hayat buldu. 35 farklı tasarım, İzmir’de düzenlenen ‘Geçmişten günümüze Osmanlı kaftanları’ adlı defile ile beğeniye sunuldu. Osmanlı dönemine ait farklı kaftan tasarımlarının tamamı kursiyerler tarafından uzun soluklu bir çalışmayla hazırlandı. Podyumda mankenler tarafından sergilenen, tamamı el emeği kaftanlar, büyük ilgi gördü. Defileye Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün de katıldı.  

 

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