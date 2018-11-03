Genç çiftçilerin hayali gerçeğe dönüşüyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleri dahilinde yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi kapsamında hayvancılık alanında hibe almaya hak kazanan Balıkesirli genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Tarım Orman İl Müdürü Gültekin, “Her zaman söylüyoruz, kalkınmanın yolu kırsaldan, kırsalı kalkındırmanın yolu da genç çiftçileri ve genç kadın çiftçileri kalkındırmadan geçer. Yatırımcı bir kuruluş olmamamıza rağmen ciddi manada destek veriyoruz. Bu desteklemelerimizi üreticilerimizle paylaşmak istiyoruz. Kırsalımızı dolayısıyla ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz” dedi.
155 BÜYÜKBAŞ DAĞITILDI
Konuşmalardan sonra Vali Yardımcısı Bayramali Köse, Tarım ve Orman İl Müdürü Lokman Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Karesi Kaymakamı Oktay Kaya, Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ve TKDK Koordinatörü Mehmet Zahid Döğdü genç çiftçilere temsili hibe çeklerini verdi. Tören, 31 genç çiftçiye 155 büyükbaş hayvanın dağıtılmasıyla sona erdi.
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