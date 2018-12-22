Göçmen çocukların tarifsiz mutluluğu

Endüstriyel tasarım, psikoloji, mimarlık, ekonomi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler de bitirme projeleri için gözlem yapma fırsatı buldu. Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, etkinliğin dersin bir parçası, ama en önemli etkisinin Geri Gönderme Merkezi’ndeki çocuklar için güzel anılar yaşaması olduğunu söyledi.

GÜZEL ANILAR BIRAKMAK İSTEDİK

Yıldız, “Çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye’ye dair güzel anılar bırakmak istedik. En önemli kazanımlarından birisi de öğrencilerimizin göç konusunda doğru bilgileri deneyimleyerek öğrenmeleri ve bu konuda sosyal sorumluluk bilinçlerinin arttığını görmek. Bu kapsamda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile geçen seneden bu yana yürüttüğümüz faaliyetler ve kurduğumuz bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.