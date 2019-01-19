Gökova Körfezi’nde kırmızı alarm

Bodrum'dan Gökova Körfezi’ne dalış yapmaya gelen Avukat Göray Karadut, Ören açıklarında aslan balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 30 yıldır dalış yapan Karadut, ilk kez karşılaştığı aslan balığını görünce şaşırdı. Deniz dibinde kafasını nereye çevirse aynı balık türünü gören Karadut, emin olmak için bir tanesini avlayarak karaya çıktı. Bu balık türünün son derece zehirli olduğunu belirten Karadut, “Ege Denizi’nin güneyindeki Ören’de, 30 yıldır daldığım bu sularda daha önce hiç rastlamadığım bir balığa denk geldim. Aslan balığıyla karşılaştım. Bu balığın denizimize gelmesi büyük bir tehlike arz ediyor. Bu balıklar Kuzey Ege Denizi’ne kadar ulaşır. Bir aslan balığı yavrularıyla beraber tüm bölgeyi kontrolü altına alabilecek kapasitededir. Balıklar sürü halinde değil, birbirlerinden mesafeli olarak ilerliyor ve gittikleri bölgeyi istila ediyor” dedi.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, zehirli dikenleri nedeniyle yırtıcı balıkları kendinden uzak tutan aslan balıklarının küçük balık kolonilerini yok eden saldırgan bir tür olduğunu ve Doğu Akdeniz’de hızla azalan balık stoklarının, çoğalmayı sürdüren aslan balıklarıyla tamamen tükenebileceği açıklamasında bulunmuştu.