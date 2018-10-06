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Göztepe, sporun markası olmak istiyor

Göztepe Spor Kulübü, Başkan Mehmet Sepil’in koyduğu güçlü bir spor kulübü olma hedefiyle emin adımlarla yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, rüzgar sörfünden sonra triatlon ve yüzmede önemli başarılar elde etti.

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Triatlonda 2017-18 sezonunu hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon tamamlayan Göztepe’de, sporcuların elde ettiği bireysel başarılar camiayı gururlandırdı. 19-24 yaş erkeklerde Caner Algün kategorisinde Avrupa’da ve Türkiye’de şampiyon olurken, 25-29 yaş erkeklerde Mert Aslan sezonu 4’üncü bitirdi.

30-34 yaş kategorisinde ise Barış İlhan, Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıktı, ülkemizde sezonunu ilk sırada bitirdi. 50-54 yaş kategorisinde Ömer Kerem Erten ikinci oldu.  

BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI 

Kadınlarda ise Lale Yıldız 29-39 yaşta Avrupa 8’inciliğine imza attı. Yine kadınlarda 19-29 yaş kategorilerinde Begüm Feran Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları’nı 4’üncü sırada tamamlarken, Gülçin Özbaş 5’inci, Dilan Acar da 6’ncı sırada yer aldı. Yüzme branşında da Göztepe ciddi başarılar yakaladı. 9. Aquamasters Açık Su Yüzme Şampiyonası’na 16 sporcuyla katılan Göztepe’de R0 Mix kategorisinde yarışan Çağatay İnalı, Ece Türk, Cemal Özçelik ve Ayça Tunalı’dan oluşan takım organizasyonu zirvede tamamladı. 

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