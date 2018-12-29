Gündüz asayişi sağlıyor, akşam Wushu yapıyor

Atletizm ve boks da yapan Köse, “Wushu’ya bir yıl önce başladım. Hedefim, önce başarılar elde ederek milli sporcu, daha sonra ise meslektaşlarımın antrenörü olmak” dedi. Mesleğinde sporun çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Mürşit Köse, meslektaşlarına da öneride bulunarak, “Spor benim için bir hayat tarzı. Zamanın değerlendirilebileceği en önemli aktivitelerden birisi. Bu aktiviteyi artık profesyonelliğe dökmek, meslektaşlarıma ve gençlere örnek olmak istiyorum. Başarmak için inanmak gerekiyor. Spor yapmanın yaşı yok, hayat boyu devam etmeli. Polislerin sürekli spor yapmaları gerekiyor çünkü görev sırasında daha dinç ve zinde olunuyor” diye konuştu.