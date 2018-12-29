Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Gündüz asayişi sağlıyor, akşam Wushu yapıyor

Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli 11 yıllık polis memuru Mürşit Köse, gündüz görevini yapıyor, akşamları da Çin Savunma Sanatı olarak bilinen Wushu ile uğraşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atletizm ve boks da yapan Köse, “Wushu’ya bir yıl önce başladım. Hedefim, önce başarılar elde ederek milli sporcu, daha sonra ise meslektaşlarımın antrenörü olmak” dedi. Mesleğinde sporun çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Mürşit Köse, meslektaşlarına da öneride bulunarak, “Spor benim için bir hayat tarzı. Zamanın değerlendirilebileceği en önemli aktivitelerden birisi. Bu aktiviteyi artık profesyonelliğe dökmek, meslektaşlarıma ve gençlere örnek olmak istiyorum. Başarmak için inanmak gerekiyor. Spor yapmanın yaşı yok, hayat boyu devam etmeli. Polislerin sürekli spor yapmaları gerekiyor çünkü görev sırasında daha dinç ve zinde olunuyor” diye konuştu. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Toprağa gömülen teröristler tek tek bulundu

Toprağa gömülen teröristler tek tek bulundu

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

SS Başkanı Demir: TCG Anadolu LHD 2019 yılının ilk çeyreğinde suya inecek

SS Başkanı Demir: TCG Anadolu LHD 2019 yılının ilk çeyreğinde suya inecek

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA