Hamamdan plaja indi, ‘aranan ürün’ oldu   

Uluslararası markaların da ilgi gösterdiği peştamal, çabuk kuruması, koku yapmaması, kolay taşınması, ucuz olması ve çeşitli renk ve desenlerin kolayca uygulanabilmesi dolayısıyla havluya göre daha fazla tercih ediliyor. Türkiye pazarında 15 - 50 TL aralığında satılan peştamal, farklı dokunuş ve tasarımlarla marka etiketleri altında ABD pazarında 50 dolara kadar alıcı bulabiliyor. Pamuk ve ketenin eğrilerek ip haline getirilmesi ve dokunmasıyla üretilen bu kumaş, kimyasal ya da ısıl bir işlem görmemesi dolayısıyla da önem taşıyor.

İHRAÇ EDİLİYOR

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Peştamalımız dünya plajlarında aranan bir ürün haline geldi. Modacılar tarafından da tercih ediliyor. Peştamal modasının ABD ve Fransa’da yayılmasının ardından deniz turizminin bulunduğu diğer ülkelerden de talep artmaya başladı. İspanya ve İtalya’nın yanı sıra İngiltere’ye de önemli miktarda ihracat var” dedi.