Hastanede imzaladığı senedi 20 yıldır saklıyor

Tedavi için hastaneye alınan 79 yaşındaki İbrahim Gülhan’a MR çekilmesi gerekiyordu. Mustafa Gülhan’dan durumu ağır olan babasının özel bir kliniğe ambulans ile götürülmesi için hastaneye ücret ödemesi gerektiği söylendi. Mustafa Gülhan, dönemin parası ile 5 bin TL istediklerini belirterek, “Ücreti yatırdık makbuzla ambulansla babamı götürdük. Arabanın dışında sadece ambulans yazıyor ama içinde herhangi bir şey yoktu. İçinde hemşire bile yoktu” dedi.

GÜVENMEDİLER KEFİL İSTEDİLER

Bir hafta boyunca Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babası İbrahim Gülhan’ı doktor taburcu etmesine rağmen hastaneden çıkaramayan Mustafa Gülhan, “Taburcu işlemleri yapılırken karşımıza belli ücret daha çıktı ve ödemem istendi. Yoksa babamı taburcu etmeyeceklerini söylediler. Biz o zaman bu hastayı taburcu edemeyiz, bize geliri olan bir kefil getireceksin senet yapacağız. Gittim kefil buldum babamı öyle çıkarabildim” diye konuştu.