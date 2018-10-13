Havadan trafik cezası yağdı

Gökyüzünden yolu izleyen helikopterdeki jandarmalar kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip, yerde oluşturulan denetim noktası telsizle bildirdi. Yoldaki jandarma ekipleri de kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durdurup, ceza yazdı. Helikopterli kontrolde, hatalı sollama yapan ve takip mesafesine uymayan 10 sürücüye, çeşitli miktarlarda para cezası yazıldığı öğrenildi. Ayrıca durdurulan araçlarda dedektör köpek ‘Evlat’ ile uyuşturucu madde adaması da yapıldı.