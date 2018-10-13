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Havadan trafik cezası yağdı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan getirilen helikopterle Acıpayam- Çameli Yolu’nda havadan trafik denetimi yaptı.

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Gökyüzünden yolu izleyen helikopterdeki jandarmalar kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip, yerde oluşturulan denetim noktası telsizle bildirdi. Yoldaki jandarma ekipleri de kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durdurup, ceza yazdı. Helikopterli kontrolde, hatalı sollama yapan ve takip mesafesine uymayan 10 sürücüye, çeşitli miktarlarda para cezası yazıldığı öğrenildi. Ayrıca durdurulan araçlarda dedektör köpek ‘Evlat’ ile uyuşturucu madde adaması da yapıldı. 

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