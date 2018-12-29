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Hayırseverden anlamlı bağış

Marmaris’te yaşayan hayırsever Ali Rıza Alper, rahmetli eşi Çoban Ayşe’nin hayrına 775 bin TL harcayarak Devlet Hastanesi’nin hem Acil Servisi’ni yeniledi, hem de bir ambulans hibe etti.

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Acil Servisi’n açılışına Muğla Valisi Esengül Civelek ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da katıldı. Vali Civelek, hayırsever Alper’e yardımlarından dolayı plaket verip teşekkür etti. Civelek, “Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, değerli hayırseverimiz rahmetli eşi anısına Acil Servis’imizi bir kez daha yeniletmiş ve bir ambulans bağışlanmıştır. kendisine müteşekkiriz” dedi. Hayırsever Ali Rıza Alper ise bu bağışı önce Allah, daha sonra ise eş ve dostları sayesinde yaptığını dile getirerek, “Allah bu tür hizmetleri herkese nasip etsin” diye konuştu.  

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