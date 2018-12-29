Her mevsim Pamukkale 

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde bulunan antik kentleriyle yaz kış demeden turistleri ağırlıyor. Pamukkale’ye beyazlığını veren termal su, soğuk havada oluşturduğu buharla ‘beyaz cennet’e eşsiz bir güzellik katıyor. Yerli ve yabancı turistler bir yandan soğuk havalarda termal suda keyifli vakit geçiriyor, diğer yandan da travertenler üzerinde yürüyüş yaparak Pamukkale’nin tadını çıkarıyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan Pamukkale’nin ziyaretçi sayısının bu sene 2 milyonu aştığını söyledi. Pamukkale’nin, renkli ışıklarla aydınlatılacağını ve geceleri de ziyarete açılacağını belirten Şen, “Bölgenin Mayıs ayından itibaren geceleri de ziyarete açılması turizm açısından önemli bir gelişme olacak. Burasının muhteşem güzelliğinin geceleri de seyredilebilecek olması, Antik Tiyatro’da gece saatlerinde gösteri ve etkinliklerin yapılması ziyaretçi sayımızı artıracaktır” dedi.