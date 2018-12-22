İstanbul-İzmir Otoyolu konutlara değer kattı

İstanbul ile İzmir arasındaki karayolu ulaşımını 9 saatten 3 buçuk saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun yüzde 95’inden fazlası tamamlandı. Otoyol güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatları da son 2 yılda ortalama yüzde 36 artış gösterdi. En yüksek artış, yüzde 74 ile Balıkesir’in Karesi İlçesi’ne bağlı Naipli Mahallesi’nde yaşandı. Naipli’yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer’e bağlı Badırga takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 48 ile Bursa Mudanya’nın Balabancık Mahallesi yer aldı.

ARTIŞ GÖRÜLEN DİĞER MAHALLELER

Gebze’den başlayarak İzmir Çevreyolu üzerindeki Otogar Kavşağı’nda son bulacak otoyol üzerinde yer alan Bursa’nın Nilüfer İlçesi’ne bağlı Konaklı Mahallesi yüzde 33 ile 4’üncü, Mudanya’nın Mürsel Mahallesi yüzde 31 ile 5’inci, Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’ndeki Sancaklıbozköy Mahallesi yüzde 26 ile 6’ncı, Bursa Karacabey’in Karakoca Mahallesi yüzde 25 artışla 7’nci, Nilüfer İlçesi’ndeki Çaylı Mahallesi yüzde 21 ile 8’inci, Manisa Saruhanlı’daki Hacırahmanlı da yüzde 14 ile dokuzuncu sırada bulunuyor. İstanbul-İzmir Otoyolu, İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi ise bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğunda. Projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı. Otoyol güzergahı yoğunluklu olarak kırsaldan, yerleşimin olmadığı bölgelerden geçiyor. Bu bölgelerde genel olarak bağ, bahçe, tarla ve zeytinlik bulunuyor.