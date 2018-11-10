İtalya’ya kızdı kendisi üretti  

Aralarında Çin, ABD, Almanya ve Belçika’nın da bulunduğu 36 ülkeye ihracat yapan firma, yurt dışında teknik servis hizmeti de veriyor. Gıda sektörü için daha çok stok tankı ve paketleme makineleri üreten firma, ithal ettiği bazı ekipmanların satışını da üstleniyor.

MAKİNE ZAMANINDA GELMEDİ

Geçen yıl Iraklı bir müşterisinin talebi üzerine İtalya’dan zeytin sıkma makinesi sipariş eden Kahyaoğlu, 60 gün olarak bildirilen teslim süresi aşılınca 2 kez üretici firmayı ziyaret etti. Makineyi bir türlü teslim alamayan Kahyaoğlu, İtalyan yöneticilerle tartıştı, ardından siparişten vazgeçti. Teslim alamadığı makineyi kendisi üretmeye karar veren Kahyaoğlu, bunun için gece gündüz çalıştı. Piyasadaki benzer makineleri inceleyen, zeytin üreticilerinin görüşlerini alan Kahyaoğlu, şirketindeki mühendislerle birlikte, kapasite, fiyat ve donanım bakımından daha avantajlı bir makine üretmeyi başardı. ‘Oliveİnox300’ adı verilen, saatte 300 kilogram zeytin sıkma kapasitesine sahip makine, kısa sürede yurt içi ve dışındaki üreticilerin dikkatini çekti.

Kahyaoğlu, tamamı yerli bir makine ürettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.