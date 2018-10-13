İyilik rüzgarı ‘sıcak’ esiyor

Balçova İlçesi’ne bağlı Eğitim Mahallesi’nde emlakçılık yapan 52 yaşındaki Ahmet Çakır, sokakta yalın ayak üşüyen çocukları görünce aklına bir proje geldi. Dükkanının önündeki yola tezgahlar kuran Çakır, buraya ‘Ücretsizdir. Getirebilirsiniz, alabilirsiniz. 7 gün’ yazısı astı. Kısa süre içerisinde hayırseverler ihtiyaç fazlası eşyalarını tezgaha getirmeye, ihtiyaç sahipleri de bunları almaya başladı. Çakır’ın ‘İyilik rüzgarı’ adını verdiği proje tam bir yıldır her gün yaklaşık 500 kişinin yüzünü güldürüyor. Bazen hayırseverlerin evine kadar gidip eşyaları tezgaha taşıyan Çakır, projenin devam edeceğini söyledi. Ücretsiz olarak dağıtılan eşyalar arasında gelinlik ve damatlık ile bir çocuğun kendi elleriyle yaptığı oyuncak da dikkat çekti.

HERKES MEMNUN

Bir senedir dükkanın önüne tezgah kurduğunu belirten Çakır, “Bazen üşüyen, yalın ayak çocuklar geçiyordu buradan. İnsanların fazla eşyaları var ama verecek yerleri yoktu. Bu sebeple bu projeyi başlattım. Tezgahın özelliği, sahipsiz olması. Alan ve veren birbirini görmüyor. İnsanlar kullanmadığı eşyaları getiriyor ya da biz evlerine gidip alıyoruz. Günde ortalama 500 parça eşya getirilip alınıyor. Bazen buradan ihtiyacı olan bir eşya alan kişi, ertesi gün başka bir eşyasını buraya bağışlıyor. Çevre sakinleri de bundan memnun” dedi.