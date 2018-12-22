İZBAN’dan sonra Metro çalışanları greve gidiyor

Kentteki ulaşıma büyük kolaylık sağlayan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN’da çalışanlar, zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımı aktarmalı sisteme getirmesi ve ana omurganın da İZBAN olması sebebiyle, kentte yaşayanlar 2 haftadır duraklarda çile çekiyor. CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm amaçlı olarak koyduğu ek otobüs seferleri ise ulaşıma çare olmamanın yanı sıra şehir içinde oluşturduğu yoğunlukla trafiği sabah ve akşam saatlerinde durma noktasına getiriyor.

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

İZBAN çalışanlarının grevinde iki hafta geride kaldı. Kentte yaşayanları daha da sıkıntıya sokacak ikinci kötü haber ise yine CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği İzmir Metrosu’ndan geldi. İşveren ve işçiler arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi, tarafların anlaşamaması üzerine sona erdi ve grev için tehlike çanları çalmaya başladı.

İşveren olan Büyükşehir Belediyesi’nin teklifi ile işçileri temsil eden Demiryol-İş Sendikası’nın talepleri arasındaki farklılar sebebiyle uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine bilirkişi tarafından hazırlanan Uyuşmazlık Raporu’nun yer aldığı dosya Ankara’ya götürüldü. Dosyanın tesliminden sonra, tekrar bir anlaşma yapılamaması halinde Metro A.Ş. çalışanlarının 60 günden sonra greve gitmesi bekleniyor. Metro çalışanları da greve giderse, İzmir’de ulaşım durma noktasına gelecek.

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz

İKİ TEKLİF DE REDDEDILDI

Uyuşmazlık Raporu’nun Ankara’ya götürülmesinden sonra yeni bir süreç başladığını belirten Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, “Önümüzde 60 günlük bir süreç daha var. Metro’da çalışan işçiler haklarını talep ediyor, birikmiş sorunları var. Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası olarak seyyanen 600 TL istedik. İşveren ise önce ücretlere yüzde 10 teklif etti, ardından bu teklifini ikramiyeler dahil yüzde 14 zam olarak değiştirdi. Biz bu iki teklifi de kabul etmedik’’ dedi.