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İzmir’de Yunus’lara taze kan

İzmir'de ‘Yunus’ olarak bilinen Motosikletli Timler’de görev alacak 88 polis, 5 haftalık eğitimi başarıyla tamamladı.

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Genç polisler, şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın elinden aldı. Polislerden 67’si Asayiş Şube,  21’i de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapacak. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bayraklı Adliyesi saldırısında şehit olan motosikletli trafik polisi Fethi Sekin’i andı. Kentte huzur ve güvenliği sağlamak adına motorize polis sayısını her geçen artırdıklarını belirten Aşkın, “Bizim amacımız, bir vatandaşımız dara düştüğünde, en kötü trafik şartlarında dahi en kısa sürede ulaşabilmek. Bunun için de motosikletli personel sayımızı 120’nin üzerine çıkarttık. Bugün yeni arkadaşlarımız göreve başlıyor. Rabbim tekerinize taş değdirmesin” dedi. 

MOTOSİKLET ŞOVU YAPTILAR

Sertifika töreninin ardından, eğitimlerini tamamlayan polisler motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Polislerin iki tekerlek üzerinde cesurca yaptığı akrobatik hareketler, beğeniyle izlendi.

 

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