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İzmir’e katkı sağlayacak üyelik 

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, 5 kıtada yüzlerce üyesi bulunan, 61 yıllık tarihe sahip WDO üyesi olmayı başardı.

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Türkiye’den endüstriyel tasarım bölümleri olan üniversiteler ile tasarım ofisleri olan firmalar dahil olmak üzere 13 üyesi bulunan World Design Organization (WDO) (Dünya Tasarım Organizasyonu), uluslararası bir tasarım meslek kuruluşu olarak tanımlanıyor.  WDO’ya üyeliğin üniversite ve İzmir açısından katkılarına değinen Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mine Ovacık, “WDO’nun her yıl dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği uluslararası etikliklerinden biri olan Dünya Tasarım Konuşmaları bu yıl İzmir’de düzenlendi. WDO üyesi olmanın, İzmir’in bir tasarım kenti olarak gelişmesinde faydalı olacağını gözlemledim. Bundan sonraki süreçte Yaşar Üniversitesi WDO üyesi olarak bu gelişime katkı sağlayacaktır’’ dedi. 

 

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