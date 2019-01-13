İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

İzmir’in kahraman şehidi unutulmadı

İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı PKK’lı teröristlerle tabancasındaki son kurşuna kadar çatışarak önleyen şehit Trafik Polisi Fethi Sekin, düzenlenen çeşitli programlarda anıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Medya Platformu ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’nde gerçekleşen terör eylemini değerlendirdi. Aşkın, “Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir’e gelmişti. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin, Kalaşnikof mermilerine elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Orada Türkiye’nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanı yazıldı” dedi.  

EN KANLI EYLEMİ YAPACAKLARDI 

Terör örgütü PKK’nın İzmir Adliyesi’ne düzenlemek istediği saldırıya ilişkin detayları ilk kez paylaşan İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, “Yüzlerce Kalaşnikof fişeği, 8 roket, 5’i anti-tank roketi, 8 el bombası, 2 tabanca ve diğer mühimmatla geldiler. Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir’e gelmişti. Şehidimiz Fethi Sekin’in  kahramanlık hikayesi bütün meslektaşlarımıza örnek oldu” diye konuştu. 

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı

Türk kimyager üretti! Çığır açacak formül

Türk kimyager üretti! Çığır açacak formül

İran yeni nesil nükleer yakıta geçti

İran yeni nesil nükleer yakıta geçti

'Liderimiz milletin izinde, dünyanın da önündedir’’

'Liderimiz milletin izinde, dünyanın da önündedir’’

'Hatırlayın! Bize telsiz bile yaptırmadılar'

'Hatırlayın! Bize telsiz bile yaptırmadılar'

Theresa May'den 'Brexit' uyarısı

Theresa May'den 'Brexit' uyarısı

Karadeniz'de adeta 'Titanik' kabusunu yaşadılar

Karadeniz'de adeta 'Titanik' kabusunu yaşadılar

ABD'nin 'beyaz kabusu': Araçlarını bırakıp kaçtılar

ABD'nin 'beyaz kabusu': Araçlarını bırakıp kaçtılar
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA