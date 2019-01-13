İzmir’in kahraman şehidi unutulmadı

İzmir Medya Platformu ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’nde gerçekleşen terör eylemini değerlendirdi. Aşkın, “Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir’e gelmişti. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin, Kalaşnikof mermilerine elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Orada Türkiye’nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanı yazıldı” dedi.

EN KANLI EYLEMİ YAPACAKLARDI

Terör örgütü PKK’nın İzmir Adliyesi’ne düzenlemek istediği saldırıya ilişkin detayları ilk kez paylaşan İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, “Yüzlerce Kalaşnikof fişeği, 8 roket, 5’i anti-tank roketi, 8 el bombası, 2 tabanca ve diğer mühimmatla geldiler. Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir’e gelmişti. Şehidimiz Fethi Sekin’in kahramanlık hikayesi bütün meslektaşlarımıza örnek oldu” diye konuştu.