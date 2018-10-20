Japon yatırımcılar Manisa’yı inceledi

Yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere Türkiye’ye gelen Japon yatırımcı heyeti, Manisa’da temaslarda bulundu. İzmir Kalkınma Ajansı ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın organizasyonuyla kente gelen 6 kişilik heyet, Vali Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. Kentteki mevcut yatırım ortamı ve potansiyeli hakkında konuklarına bilgi veren Güvençer, Japon yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yüksek teknoloji kullanımına ilişkin özel bir yönelimi olduğunu belirten Güvençer, bölgede beyaz eşya ve otomotiv sektörü yatırımlarının ön planda olduğunu ancak kentin tarım ve gıda endüstrisi ile enerji yatırımlarına da ev sahipliği yaptığını anlattı.

ÖZEL BÖLGE OLACAK

Vali Güvençer, “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, endüstriyel gelişimde artık marjinal noktada. Ege önümüzdeki 10 yılda endüstri, teknoloji ve bilişimin gelişeceği özel bir bölge olacak” ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Koordinatörü Ferda Gelegen de 1981 yılından beri Japonya’da görev yaptığını belirterek, yatırım için Japon Türkiye’ye çekmek istediklerini dile getirdi. Japon heyet daha sonra Manisa OSB Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa OSB’deki Türk-Japon ortaklığıyla faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Heyetin boya ve kimyasal maddeler, yenilenebilir enerji, fon yönetimi, enerji üretimi, gıda ve makine sektörlerinde yatırım imkanlarına yönelik bilgi aldığı öğrenildi.