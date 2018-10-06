Jeotermal seracılıkta Manisa Türkiye ikincisi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, Salihli’de Türkiye’de ilk olan ve jeotermal enerji kaynaklarıyla ısıtılarak muz üretimi yapan işletmede incelemelerde bulundu. Öztürk, burada işletme yetkililerinden bilgiler aldı. Manisa’nın tarım, hayvancılık ve sanayinin yanında alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir il olduğuna dikkati çeken Öztürk, “İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da tamamen kontrollü olarak üretime imkan sağlayan örtü altı yetiştiriciliği Manisa’da giderek yaygınlaşmaktadır” dedi.

Öztürk, “Örtü altı yetiştiriciliğinde en önemli gider kalemini ısıtma masrafları oluşturduğundan dolayı jeotermal enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı bakımından İzmir yaklaşık 820 dekar alan ve yüzde 19’luk payla ilk sırada yer alıyor. İzmir’i 756 dekar alan ve yüzde 17,7’lik payla Manisa ve 720 dekar alan ve yüzde 16,8’lik payla Afyonkarahisar takip etmektedir’’ diye konuştu.

HEDEF BİRİNCİLİK

Tarım ve sanayinin göz ardı edilmeden, ülke kaynaklarının çevre duyarlılığı ile en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Metin Öztürk, ‘Alaşehir Teknolojik Sera Bölgesi’ fizibilite çalışmalarının sürdüğünü, bundan sonraki süreçte de üreticilere örtü altı yetiştiricilik ile ilgili eğitim, yayım ve teknik desteklerin verilmeye devam edileceğini söyledi.