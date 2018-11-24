Kadınlara diyabetin zararları anlatıldı  

Diyabet Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi’nde düzenlenen toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve kadınlar katıldı. Kadın Meclisi’nin çeşitli periyotlarda düzenlediği sağlık eğitimleri ile kadınların daha bilinçli olmasını hedeflediklerini belirten Özen, “Yaptığımız her etkinliğin asıl amacı Denizli’de yaşayan kadınlarımızın daha sağlıklı olması içindir. Sağlıklı kadın, sağlıklı aile ve sağlıklı bireyleri oluşturmaktadır’’ dedi.

11 KİŞİDEN 1’İ DİYABETLİ

Başkan Özen’in konuşmasının ardından Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Şerife Özkan tarafından sunum yapıldı. Diyabetin toplumda sıkça karşılaşılmaya başlanan sağlık sorunları arasında yer aldığını ifade eden Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özkan, “Diyabet, beslenmenin birinci derecede önemli olduğu bir hastalıktır. Diyabet hastalığı birçok hastalığı da yanında getiriyor. Dünya hızla diyabet hastalığına yakalanıyor. Dünyadaki 11 kişiden 1’i diyabet hastalığıyla mücadele ediyor” diye konuştu.