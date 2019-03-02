Kadınların elinden dünyaya ihraç ediliyor

Kentte faaliyet gösterilen firmalardan birinin yetkilileri, bunu çoğu kadın olan çalışanlarla gerçekleştiriyor. Fabrikadaki 24 kadın işçi, bunun için azim, disiplin ve titizlikle çalışıyor.

Kadınların ellerinde şekillenen mozaik; banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılıyor ve ABD, İspanya, Fransa ile İngiltere’ye ihraç ediliyor. Fabrikada üretim şefi olarak görev yapan Gülşen İntepe ise “Kadınlarımız ham maddelerin kesimi ve diziminden birçok çalışma yapıyorlar. Kendileri görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar” dedi.