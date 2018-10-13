Karahayıt Avrupa’ya tanıtıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’nde termal sağlık merkezi Karahayıt’ı tanıttı. Birliğin İspanya’nın Ourense Kenti’nde düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’na katılan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ‘Tarihten gelen termal sağlığın merkezi Karahayıt’tır’ dedi. Başkan Gürlesin, “UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’nin komşu mahallesi olan Karahayıt, termal sağlık konusunda önemli noktalardan biri. Burada yer alan şifalı sular ile birçok hasta şifa buluyor. Karahayıt şifa arayanları bekliyor” diye konuştu. Gürlesin, “Pamukkale sınırları içerisinde 2 bin yıl öncesine giden kalıntılar var. En az 19’uncu yüzyıldan kalma termal tarihi kent, termal su kaynakları yönetim sistemi, kültür ve sanat aktiviteleri ve geniş bir yelpazede konaklama imkanı sunma şartları da mevcut. Herkesi Denizli, Pamukkale ve Karahayıt’ı mutlaka görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.