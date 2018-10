Kaybedensiz olimpiyatın kazananı ‘mutluluk’ oldu

Şak Belediyesi, topluma katılmak için eğitime gereksinimi olan bireylerin mücadele ettiği ilk ‘Özel Olimpiyatlar’a ev sahipliği yaptı. Atapark’ta düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye, Manisa, Salihli, Turgutlu ile Afyonkarahisar’dan gelen sporcuları ağırladı. 300’ün üzerinde sporcunun yer aldığı etkinliğe Uşak’ta bulunan rehabilitasyon merkezlerinin öğrencileri de katıldı. Basketbol, futbol, atletizm, bocce, anne kızlar futbol, çamurdan seramik yapma gibi yarışmaların düzenlendiği Özel Olimpiyatlar Türkiye’de halk oyunu, işaret dili, bayrak gösterisi gibi çeşitli etkinliklere de yer verildi. Halkın yoğun ilgisini çeken ve özel çocukların memnuniyeti ile sonuçlanan Özel Olimpiyatlar Türkiye’de Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da gençleri yalnız bırakmadı. Etkinliğe Cahan’ın yanı sıra Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek, AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul da katıldı. Kaybedenin olmadığı Özel Olimpiyatlar Türkiye’de, yarışan bütün sporculara birincilik madalyası verildi.

SEVİNÇLERİ GÖZLERİNDEN OKUNDU

Dünya genelinde 179 ülkede uygulanan projenin, Uşak’ta yapılıyor olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Hem ilimizde hem de çevre illerde yaşayan özel çocuklarımızı etkinliğimiz kapsamında misafir ettik. Bu evlatlarımızın hayatın her safhasında olduğunu biliyor ve her türlü yeteneğe sahip olduklarını görüyoruz. Şenliğimizde anne-kız futbol müsabakası, bocce, folklor, jimnastik gibi sporları özel çocuklarımız sergiledi” dedi. Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek’e projedeki birliktelikleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Cahan, “Çocuklar bizim baş tacımız, özel çocuklarımızın da başımızın üstünde yeri var. Yol, köprü yapıyoruz. Bunlar asli görevimiz. Ama sosyal etkinliklerle de yavrularımıza özel bir ortam sağlamak bizim her zaman önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

GÖRMEK, ÖN YARGILARI KIRIYOR

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek de, “Çocuklarımız kendilerine bir şans verildiğinde neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Bu sayede bizler de onların neler yapabildiklerini görüp önyargıların yanlış olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz” ifadesini kullandı.