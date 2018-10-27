Kemalpaşa’da Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi var
İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde kente kazandırılan Binali Yıldırım Millet Bahçesi, İzmir başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Ayrıca yurtdışından eğitim için kente gelenlerin de sıkça vakit geçirdiği park doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kazakistan’dan eğitim İzmir’e gelen üniversiteliler geçtiğimiz günlerde Millet Bahçesi’ne gezi düzenledi. Alanda Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Dumlu tarafından ağırlanan öğrenciler, misafirperverliklerinden ötürü Başkan Arif Uğurlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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