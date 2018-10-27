Kemalpaşa’da Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi var  

Ayrıca yurtdışından eğitim için kente gelenlerin de sıkça vakit geçirdiği park doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kazakistan’dan eğitim İzmir’e gelen üniversiteliler geçtiğimiz günlerde Millet Bahçesi’ne gezi düzenledi. Alanda Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Dumlu tarafından ağırlanan öğrenciler, misafirperverliklerinden ötürü Başkan Arif Uğurlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.