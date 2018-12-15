Kınık Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor  

İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, İzmir Kamu Hastaneleri Başkanı Birol Durukan, İzmir Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcıları Mustafa Kurtuluş ve Caner Alptekin ile beraber Kınık Devlet Hastanesine giderek poliklinikleri gezdi. Heyet, Kınık Devlet Hastanesi Başhekimi Uroloji Uzmanı Op. Dr Cengiz Yanık ve Başhekim Yardımcısı Ortopedi Uzmanı Osman Ölçer’den bilgi aldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, Kınık Devlet Hastanesi’nin Ocak ayında hizmete alınmayı planladıklarını belirterek “Hastanenin inşaatına başlanabilmesi ve bitirilmesi için elinden gelenin fazlasını yapan Kınık Belediye Başkanı’mız Sadık Doğruer’e teşekkür ediyorum. Kınık Devlet Hastanesi’nin Kınık’a ve İzmir’e kazandırılmasında en büyük pay kendisine aittir” dedi.