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Kış Trofesi’nde kıyasıya mücadele

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün (MIYC) 11. kez düzenlediği Kış Trofesi’nin 1’inci ayak yarışlarına, 31 yelkenli yat ile 310 sporcu katıldı.

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Birinci ayak yarışlarında, körfezde bir süre antrenman turları atan yelkenliler, hakem heyetinin anonsuyla birlikte koy içinden koy dışına doğru toplu halde çıkış yaptı. Marmaris Körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle renkli görüntüler oluşturdu. MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, yeni yılın ilk yarışını iki gün süren mücadelenin ardından tamamladıklarını söyledi. Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından, 2-3 Şubatta yapılacak 2’nci ayak mücadelesi öncesi açıklanacağı öğrenildi. 

 

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