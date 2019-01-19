Kış Trofesi’nde kıyasıya mücadele

Birinci ayak yarışlarında, körfezde bir süre antrenman turları atan yelkenliler, hakem heyetinin anonsuyla birlikte koy içinden koy dışına doğru toplu halde çıkış yaptı. Marmaris Körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle renkli görüntüler oluşturdu. MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, yeni yılın ilk yarışını iki gün süren mücadelenin ardından tamamladıklarını söyledi. Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından, 2-3 Şubatta yapılacak 2’nci ayak mücadelesi öncesi açıklanacağı öğrenildi.