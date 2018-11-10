Kızılay Aliağa’da gönüllüleri bekliyor 

Gönüllüler, 3 Aralık’a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında kan bağışında bulunabilecek.

KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR

Ege Bölge Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında; 18-65 yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllüler, yapılan sağlık muayenesinin ardından kan bağışında bulunabilecek.

320 BİN ÜNİTE İHTİYAÇ VAR

Ege Bölgesi Kan Merkezi’nden yapılan açıklamada, bölgede her kan grubundan yeterli kan stokunun olması ve 365 gün kan ihtiyacının karşılanabilmesi için yıllık 320 bin ünite kan bağışına ihtiyaç olduğu duyuruldu. Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul açıklamada, “Sorumluluk sahamızda 93 kan kullanan hastane bulunmakta ve bunların 91’in ihtiyacının tamamı Ege Bölgesi Kan Merkezi’nce karşılanıyor. Yeterli bağış olmaması sebebiyle Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kan ihtiyacının tamamı karşılanamamakta. Bu hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınları halen kan aramaya devam etmekte” ifadelerini kullandı.