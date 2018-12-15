Konsept Estetik birinci yaşını kutladı

MYVIA Park 414’te bir yıldır başarılı hizmetler sunduklarını belirten Konsept Estetik Kurucusu Hatice Soydan, birinci yaş kutlamasında, Molly Malone’s’da 100’e yakın davetliyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 10 yıldır sektörde olduğunu ve 5 yıldır da ticaret yaşamı içinde bulunduğunu dile getiren Soydan, kurumsal bir yapıda profesyonel güzellik çözümleri sunduklarını anlattı. Konsept Estetik’in deneyimli personeliyle birlikte dünyaca kabul gören markalarla uygulamalar yaptığını da vurgulayan Soydan, önce kalite ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekti. Soydan, “Konsept Estetik’te özellikle ciltle ilgili sorunların tedavisi, karbon peeling, dermapen, lazer epilasyon, kalıcı makyaj; kirpik bakımları ile güzelliğe dair aradığınız tüm çözümleri sunuyoruz. Hayatı dolu dolu yaşarken güzelliğin çekici stilinin keyfini sürmenizi istiyoruz. Kendinizi özgür ve özgüvenli hissedebilmeniz için çalışıyoruz” diye konuştu.