İzmir'in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019’daki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu, aday olmayacağını açıklamadan önce, yaklaşık bir saat boyunca, görevde bulunduğu 15 senedir yaptıklarını anlattı. Kocaoğlu’nun anlatımı sırasında ‘İzmir Körfez yüzülebilir noktada’ demesi ise şaşkınlığa yol açtı. Kocaoğlu’nun iddiasının aksine kirlilik sebebiyle Körfez’den yayılan koku başta Fahrettin Altay, Melez Deltası, Mavişehir kıyılarındakiler olmak üzere İzmirliler’i nefes alamaz hale getirdi.

ÇÖZÜM DEĞİL SORUN OLDU

İzmir’de son 4 yılda artan kent içi trafiğe çözüm bulmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tramvay projesi geliştirdi. Özellikle trafiğin yoğun olduğu Çankaya, Alsancak Bölgesi’nde, araç trafiği ile birlikte giden tramvay, Başkan Kocaoğlu ve ekibinin çözüm olarak görmesine karşın tam tersine trafiği kilitleyen proje oldu. Tramvay nedeni ile hat üzerindeki otobüsler kaldırıldı. Vatandaş tramvayda sıkış sıkış gitmeye mahkum edildi.

SUYA YILDA 2 ZAM

Bazı büyükşehir belediyeleri 2018 yılı başında suya indirim yaparken, CHP’li Kocaoğlu’nun 7 ayda suya yüzde 15 oranında zam yapması İzmirliler’in tepkisine yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Partili üyelerinin ret oyu kullanmasına karşın 2018 Ocak ayında suya yüzde 10 zam yaptı. Bununla kalmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 5 daha zam yapılmasını kararlaştırdı. Böyleçce CHP’li Başkan Aziz Kocaoğlu, yıl daha tamamlanmadan suya iki kez zam yapmış oldu.