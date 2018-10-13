Köy okulları için 9 koli kitap topladı   

İzmir’de yaşayan ve fuarda görevli olarak çalışan Gülsemin Öztürk’ün başlattığı ‘Kitap Kumbarası’ projesiyle, köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 9 koli kitap toplandı. Kitap Dostluğu Kulübü’nün gönüllü üyesi olduğunu söyleyen Öztürk, “Fuara çok sayıda ziyaretçinin geldiğini gördük. 10 gün süren fuarda, ‘Kitap Kumbarası’ etkinliğiyle iyi bir sonuç alabileceğimizi düşündüm. Daha önce de Kitap Dostluğu Kulübü’nün projelerinde rol almıştım. Fakat ilk defa öncülük yapma şansım oldu. Fuarı ziyaret edip Kitap Kumbarası’nı gören gönüllülerimizden de bağışta bulunanlar oldu. Bu kitapları, köy okullarına teslim edeceğiz” diye konuştu.