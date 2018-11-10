Lasik ile gözlüksüz yaşamak mümkün
Halk arasında, lazer operasyonlarının sadece miyop hastalara yapıldığı gibi yanlış bir algının bulunduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, lasik ameliyatlarının hipermetrop ve astigmatta da başarıyla uygulandığını söyledi.
Asena, “Operasyon 40-50 saniye sürüyor ve hastamız yapılan lazer uygulamasıyla gözlüklerinden kurtuluyor. Bir sonraki gün normal yaşantılarına dönebiliyor” dedi. Op. Dr. Asena, lasik ameliyatının görme bozukluğu yaşayan 18-65 yaş aralığındaki hastalara uygulanabildiğini dile getirdi.
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