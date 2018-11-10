Lasik ile gözlüksüz yaşamak mümkün Halk arasında, lazer operasyonlarının sadece miyop hastalara yapıldığı gibi yanlış bir algının bulunduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, lasik ameliyatlarının hipermetrop ve astigmatta da başarıyla uygulandığını söyledi.