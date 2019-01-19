Mahkûmların eserleri İzmir Adliyesi’nde
İzmir 4 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahkûmların yaptığı eserlerden oluşan el işi ve resim sergisi İzmir Adliyesi’nde ziyarete açıldı.
Serginin açılışına, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner’in yanı sıra, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mustafa Gümüş, Ömer Akıncı, Muvaffak Meşe ile cezaevi kurum müdürleri ve çalışanları katıldı. Mahkûmların topluma kazandırılması amacıyla Aliağa Halk Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen öğretmenlerin desteğiyle verilen eğitim ve kursların sonucunda, 20 mahkûmun yaptığı ürünlerden oluşan çivi, üç boyutlu ve yağlı boya tablolar beğeniye sunuldu.
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