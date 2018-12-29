Manisa 19 Mayıs Stadı halkın hizmetine açıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisalıları her sabah 06.00 ve 09.00 saatleri arasında 19 Mayıs Stadyumu’nda spor yapmaya davet etti. Öztürk, stadyumun artık halkın uğrak mekânı haline geleceğini belirterek, “Halkımızın sabah saatlerinde yürüyüş ve koşu yapabilmeleri adına 19 Mayıs Stadyumu’nu hizmete açmış bulunuyoruz. 7’den 77’ye herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Stadyumumuz sabah saatlerinde cıvıl cıvıl olacak. Bu tesisler hepimizin. Spor, aynı zamanda sağlıktır. Halkımız, hiçbir ücret ödemeden sabah sporunu yapabilir. Manisa’yı spor kenti haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda bizlerin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Genel Müdür’ümüz Mehmet Baykan’a, Manisa Valisi Ahmet Deniz’e teşekkür ediyoruz” dedi.