558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanlığı’nın kamu-özel işbirliği modeli ile yapımını tamamladığı hastane özellikleriyle adeta beş yıldızlı otel konforunu aratmıyor. 1 milyar 600 milyon TL’ye mal olan hastane 173 bin metrekare kapalı alana sahip.