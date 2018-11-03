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Manisa Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ olarak nitelediği şehir hastanelerinden biri daha hayata geçti.

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558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanlığı’nın kamu-özel işbirliği modeli ile yapımını tamamladığı hastane özellikleriyle adeta beş yıldızlı otel konforunu aratmıyor. 1 milyar 600 milyon TL’ye mal olan hastane 173 bin metrekare kapalı alana sahip.   

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