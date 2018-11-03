Manisa Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ olarak nitelediği şehir hastanelerinden biri daha hayata geçti.
558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanlığı’nın kamu-özel işbirliği modeli ile yapımını tamamladığı hastane özellikleriyle adeta beş yıldızlı otel konforunu aratmıyor. 1 milyar 600 milyon TL’ye mal olan hastane 173 bin metrekare kapalı alana sahip.
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