Manisa’dan Van’a kitap
Manisa Şehitler Ortaokulu’nun Türkçe öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan ‘Kitap Kumbaram e-Twinning Projesi’ kapsamında toplanan binlerce kitap, kilometrelerce uzaktaki Van Kayaboğazı Ortaokulu’na ulaştırıldı.
Okullarına büyük bir kütüphane kazandırılmasını sağlayacak kitapları teslim alan Kayaboğazı Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri tarafından çekilen videoyu Şehitler Ortaokulu’na ulaştırarak, “Şehitler Ortaokulu öğrencilerine çok teşekkür ederiz, sizleri çok seviyoruz” mesajını yolladı.
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