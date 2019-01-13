Manisa’dan Van’a kitap  

Okullarına büyük bir kütüphane kazandırılmasını sağlayacak kitapları teslim alan Kayaboğazı Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri tarafından çekilen videoyu Şehitler Ortaokulu’na ulaştırarak, “Şehitler Ortaokulu öğrencilerine çok teşekkür ederiz, sizleri çok seviyoruz” mesajını yolladı.