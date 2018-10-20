Manisalı çiftçinin ihracat başarısı

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi’nde çiftçilik yaparken ihracata başlayan Hamza Çelik, başarı hikayesiyle dikkati çekiyor. Birçok arkadaşı kente göç ederken köyünde kalıp çiftçilik yapmayı tercih eden Çelik’in iş yaşamı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle değişti. Uzun yıllar babasından kalma 30 dönüm arazide mısır ve pamuk üreterek geçimini sağlayan, bir dönem fabrikalarda çalışan Çelik, hazırladığı projenin TKDK tarafından kabul edilmesi üzerine önceki yıl devletten 560 bin TL’si hibe olmak üzere 1 milyon 500 TL’lik destek aldı.

132 KİŞİYE İŞ İMKANI

TKDK’dan aldığı teşvikle Saruhanlı’da 6 dönümlük bir arazide kuru domates ve közlenmiş biber tesisi kuran Çelik, 132 kişiye de iş imkanı sağladı. Ürünlerini Polonya, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan’a pazarlayan Çelik, geçen yıl 4 milyon TL’lik ihracata ulaştı. Hamza Çelik, tesisi kurmadan önce bir traktörle 30 dönüm arazide üretim yaptığını söyledi. Ürettiklerini yurt dışına satmanın hayalini kurduğunu dile getiren Çelik, “Devlet desteği sayesinde hayallerime kavuştum. Şu anda Polonya, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan’a biber ve kuru domates ihracatı yapıyoruz. Bu sene 50 konteyner ürün gönderdik” dedi.

Üretimi 2 katına çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Çelik, her geçen yıl üzerine koyarak hedefini yukarıya taşımaya çalıştığını dile getirdi.