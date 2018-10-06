Manisa’nın altın kızları   

Didem Sağlam, Ece Kovancı, Zeynep Nur Ertuğrul, Irmak Dönmez, Beril Ustabaş ve Ayşe Ecrin Çırpan’dan oluşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı, 66 puanla sezonu zirvede tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı Antrenörü Emre Değirmenci, “Kulübümüzün bizlere sağladığı en iyi imkanlarla çok çalışıyoruz. Denizli’de yapılan 3. hafta maçlarını başarıyla tamamlayan ve şampiyon olan sporcularımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.