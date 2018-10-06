Manisa’nın altın kızları
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un cimnastik dalındaki ‘altın kızları’, Denizli’de Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Cimnastlig 1. lig 3. hafta müsabakalarında başarılı derecelere imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.
Didem Sağlam, Ece Kovancı, Zeynep Nur Ertuğrul, Irmak Dönmez, Beril Ustabaş ve Ayşe Ecrin Çırpan’dan oluşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı, 66 puanla sezonu zirvede tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı Antrenörü Emre Değirmenci, “Kulübümüzün bizlere sağladığı en iyi imkanlarla çok çalışıyoruz. Denizli’de yapılan 3. hafta maçlarını başarıyla tamamlayan ve şampiyon olan sporcularımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.
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