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Mehmetçik’ten miniklere mektup

Denizli’nin Babadağ İlçesi’nde öğrenciler, Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde görev yapan komandolara sevgi dolu mektuplar yazdı. Mehmetçik de miniklerin mektuplarını cevapsız bırakmadı. 

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Babadağ Mollaahmet Ortaokulu öğrencileri geçen hafta Afrin’de görev yapan askerlere mektup yazdı. Mehmetçiğe sevgisini gösteren öğrenciler, asker ağabeylerine görevlerinde kolaylık ve başarı diledi. Mektuplar okul yönetimi tarafından Afrin’e gönderildi. Babadağlı çocukların yazdığı sevgi dolu satırları okuyan Mehmetçik, her birinin ismine özel cevap verdi.  

Afrin’in Cinderes Beldesi’nde görevli Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 3. Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Özden de öğrencilere yazdığı mektupta, “Okulunuz öğrencilerinin bizlere gönderdiği, minik ellerin aksine kocaman vatan ve asker sevgisi taşıyan mektuplar elimize ulaştı. Komandolarım onları okurken hem duygulandı hem de zaten emin olduğumuz milletimizin büyüklüğünü yaşadı. Çocuklarımıza sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Bize mektup yazan çocuklarımızın ismine özel olarak cevap da yazdık. Bizler sizlerden aldığımız güç, dua ve inançla sınırlarımız dışında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Allah’a emanet olunuz” ifadesini kullandı. 

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