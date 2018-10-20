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Menderes’e yarı olimpik yüzme havuzu 

İzmir'in Menderes İlçesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor.

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Çalışmaların sürdüğü proje tamamlandığında ilçeye çocukların keyifle vakit geçireceği bir sosyal tesis daha kazandırılmış olacak. 5 bin 250 metrekare alan üzerinde planlanan projede, yarı olimpik açık yüzme havuzunun yanı sıra; çocuk havuzu, tuvalet, soyunma odaları, fitness salonu ve kafeterya da yer alacak. Menderes’e ilkleri kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Çocuklarımızın, gençlerimizin keyifle vakit geçireceği, sosyalleşebileceği yeni bir alanı daha ilçemize kazandırıyoruz. Projemizde çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” dedi.  

 

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