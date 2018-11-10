Minibüs şoförleri trafik eğitiminde
Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi minibüs hattı şoförlerine yönelik trafik eğitimleri veriyor.
Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen eğitimlerde, şoförlere yönelik temel ilk yardım, Ticari Hatlı Minibüs Çalışma Yönetmeliği, trafik kültürü ve trafik kuralları konuları anlatılıyor. Minibüs içerisinde oluşabilecek acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım bilgilerinin de yer aldığı eğitimlerde ayrıca, meydana gelen trafik kazaları ve yapılan ihlaller de anlatılarak hatalara dikkat çekiliyor. Eğitimler sonunda yapılacak sınavdan başarı ile ayrılan şoförlere ise Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi verilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.