Minibüs şoförleri trafik eğitiminde   

Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen eğitimlerde, şoförlere yönelik temel ilk yardım, Ticari Hatlı Minibüs Çalışma Yönetmeliği, trafik kültürü ve trafik kuralları konuları anlatılıyor. Minibüs içerisinde oluşabilecek acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım bilgilerinin de yer aldığı eğitimlerde ayrıca, meydana gelen trafik kazaları ve yapılan ihlaller de anlatılarak hatalara dikkat çekiliyor. Eğitimler sonunda yapılacak sınavdan başarı ile ayrılan şoförlere ise Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi verilecek.