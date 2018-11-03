Minik şefler hünerlerini sergiledi 

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde düzenlenen ‘Coğrafi İşaretli Ürünlerle Minik Şefler Festivali’nde katılımcı yörelerin ürünlerinden oluşan yemekler yapıldı. Minik şeflerden kimi özel hazırlanan mutfak tezgâhlarının başında malzemeleri doğradı, kimi hamurunu yoğurdu, kimi ise ocağın başına geçti. Festivale, Hakkari, Yalova, Gaziantep, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir ve ev sahibi Muğla’dan 10 okuldan 300 çocuk katıldı. Kültürel zenginliklerimizin yerinde tanıtıldığı festival yöresel lezzetlerle ve çeşitli etkinliklerle adeta şölene dönüştü. Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz, “Türkiye’nin birçok köşesinden çocuklarımız geldi. Doğu ile Batı’yı; Kuzey ile Güney’i bütünleştirdik bütün çocukları buraya topladık. Amacımız, esas ana projemiz coğrafi işaretli ürünlerin turizme kazandırılması” diye konuştu.