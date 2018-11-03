Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Minik şefler hünerlerini sergiledi 

Bodrum’da düzenlenen ‘Coğrafi İşaretli Ürünlerle Minik Şefler Festivali’nde kıyasıya mücadele yaşandı. Festivalde minik şefler hünerlerini sergileme imkanı buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde düzenlenen ‘Coğrafi İşaretli Ürünlerle Minik Şefler Festivali’nde katılımcı yörelerin ürünlerinden oluşan yemekler yapıldı. Minik şeflerden kimi özel hazırlanan mutfak tezgâhlarının başında malzemeleri doğradı, kimi hamurunu yoğurdu, kimi ise ocağın başına geçti. Festivale, Hakkari, Yalova, Gaziantep, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir ve ev sahibi Muğla’dan 10 okuldan 300 çocuk katıldı. Kültürel zenginliklerimizin yerinde tanıtıldığı festival yöresel lezzetlerle ve çeşitli etkinliklerle adeta şölene dönüştü. Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz, “Türkiye’nin birçok köşesinden çocuklarımız geldi. Doğu ile Batı’yı; Kuzey ile Güney’i bütünleştirdik bütün çocukları buraya topladık. Amacımız, esas ana projemiz coğrafi işaretli ürünlerin turizme kazandırılması” diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

İşte dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu: FlexiPai

İşte dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu: FlexiPai

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA