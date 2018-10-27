Moda tutkunları İzmir’de buluşacak 

İzmir Fashion Week, 5 Kasım’da başlıyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, Kariyer Eğitim Kurumları, İnce Fikirler, Wella, Estrella Estetik, Efes Kuyumculuk ve Gordion İnşaat’ın katkılarıyla İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleşecek olan etkinlikte ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonları sergilenecek.

İzmir Fashion Week’de, geçen dönemlerde olduğu gibi yine Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Gizem Barlak, Buse İskenderoğlu, Tuğba Melis Türk gibi ünlü mankenler podyuma çıkacak.

MODA KENTİ OLMA YOLUNDA

Etkinlik kapsamında tasarımlarını sahneleyen Nur Karaata, gerçekleştireceği defilenin gelirini Koruncuk Vakfı’nı bağışlayacak. Bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Fashion Week tanıtım toplantısında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tutacaklarını ve Türkiye’nin başarılı modacılarının tasarımlarını İzmirlilerle buluşturacaklarını söyledi.

İzmir Fashion Week’in Koreografı Akif Örük ise Fashion Week’in İzmir’in moda kenti olması yolunda önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.