Modern pazar yeri düğüncülerin gözdesi  

Vatandaşı memnun eden hizmet düğün salonu maliyetleri nedeniyle zorlanan çiftlere adeta bir kurtarıcı konumunda oldu. Daha önce Tarım Fuarı gibi çeşitli organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapan dev alan, Necati Arı ve Fadime Köylü çiftinin düğün merasimi için kapılarını açtı. Kemalöz Mahallesi Çok Amaçlı Pazar Yeri’ndeki düğüne Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı. Evlenen çiftin ve ailelerin mutluluğunu paylaşan Başkan Cahan, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.