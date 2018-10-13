Modern pazar yeri düğüncülerin gözdesi
Çeşitli organizasyonların düzenlediği Uşak Belediyesi Kemalöz Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, genç çiftlerin mutluluğuna da ev sahipliği yapmaya başladı.
Vatandaşı memnun eden hizmet düğün salonu maliyetleri nedeniyle zorlanan çiftlere adeta bir kurtarıcı konumunda oldu. Daha önce Tarım Fuarı gibi çeşitli organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapan dev alan, Necati Arı ve Fadime Köylü çiftinin düğün merasimi için kapılarını açtı. Kemalöz Mahallesi Çok Amaçlı Pazar Yeri’ndeki düğüne Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı. Evlenen çiftin ve ailelerin mutluluğunu paylaşan Başkan Cahan, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.