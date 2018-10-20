Nakliye ekonominin can damarı 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi’ni (BAŞÖTKOP) ziyaret ederek, nakliyeci esnafının sorunlarını dinledi.

MORALİMİZİ YÜKSEK TUTALIM

Türkiye olarak birçok badirelerin atlatıldığını belirten Kafaoğlu “Özellikle AK Parti iktidarı ile birlikte yapılanları anlatırken “Cumhuriyet tarihi boyunca 26 havalimanı yapılmış. 16 yılda 29 havalimanı yapıldı. Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul Boğazı’nın üzerine iki köprü inşa edilmiş. Biri rahmetli Özal, diğerini de rahmetli Demirel tarafından yaptırılmış. Recep Tayyip Erdoğan gelmiş üçüncüsünü yapmış. Hızını alamamış denizin altından trenleri geçirmiş. Yine hızını alamamış Avrasya Tüneliyle arabaları denizin altından geçirmiş. Hızını alamamış Marmara Denizi’nin üstüne Osman Gazi Köprüsü’nü yapmış. Daha da hızını alamamış Çanakkale Köprüsü’nü yaparak hizmete açmaya hazırlanıyor” diye konuştu.

Yaşanan ekonomik sıkıntıya ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Zekai Kafaoğlu “Asla moral değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Yüce Türk Milleti olarak bu sıkıntıları aşacağımıza inanmamız lazım. İşte dolar 6 TL’nin altında. Euro 7 TL’nin altına indi. İşte bu ekonomik sarmal ile Türk Milleti’nin cebinden ve midesinden vurarak acaba kendi değerlerinden vazgeçirebilir miyiz diyorlar. Allah’ın izniyle başaramayacaklar” dedi.

EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ

Kafaoğlu, “AK Parti’den önceki krizleri düşünün. Sıkıntı yok mu? Var, biliyoruz. Biz sadece iyi günde gelmiyoruz. Kötü günde de geliyoruz. Her zaman biz sizin yanınızdayız. Bunu nasıl olumluya çevirebiliriz diye çalışıyoruz. Yukarıdakilere rapor veriyoruz. Onlar bize soruyor. Kolay değil tabi. Nakliye ekonominin can damarıdır. El birliğiyle bunu da aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.