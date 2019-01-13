Ödemişli dağcılar zirveye tırmandı

450 metrelik rakımdan bin 600 metrelik rakıma ulaşan sporcular, zorlu yürüyüş sonrası zirveye ulaştı. Ekibe rehberlik eden dağcı Erşan Dalgan yürüyüşle ilgili, “İki grup halinde yaptığımız yürüyüşü başarıyla sonuçlandırdık. Yürüyüş, neredeyse tamamı karla kaplı bir zeminde yapıldı. Çoğunluğun oluşturduğu A grubu zirveye tırmanırken, bir grup arkadaşımız da yamaçtaki orman evinde kaldı. Kar kalınlığı yer yer bir-bir buçuk metre arasında değişiyordu. Zirvede yaklaşık eksi 10 derece dondurucu soğuk vardı. Rüzgâr ve kaygan zeminde yaptığımız zirve yürüyüşü, sabır ve dayanıklılığımızın göstergesi oldu. Bu senenin en zorlu etkinliğiydi. Turumuzu, dayanışma içinde unutulmaz bir anı yaşayarak tamamladık” ifadelerini kullandı.