Öğrenciler sağlık için pedal çevirdi

Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Beslenme Dostu” projeleri kapsamında, diğer liselerden gelen öğrencilerle birlikte bisiklete bindi. Etkinliğe, Çeşme Belediyespor ve Çeşme Bisiklet Grubu da destek verdi. 30 lise öğrencisinin bisikletleri ile katıldıkları etkinlik, Çeşme Çarşı girişinde başladı. Trafik ekipleri öğrencilerin güvenliğini sağladı. Bisikletli grup, etkinlik sırasında vatandaşların ve sürücülerin büyük ilgisini gördü.