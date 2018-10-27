Öğrenciler sağlık için pedal çevirdi
İzmir’in Çeşme ilçesindeki lise öğrencileri, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.
Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Beslenme Dostu” projeleri kapsamında, diğer liselerden gelen öğrencilerle birlikte bisiklete bindi. Etkinliğe, Çeşme Belediyespor ve Çeşme Bisiklet Grubu da destek verdi. 30 lise öğrencisinin bisikletleri ile katıldıkları etkinlik, Çeşme Çarşı girişinde başladı. Trafik ekipleri öğrencilerin güvenliğini sağladı. Bisikletli grup, etkinlik sırasında vatandaşların ve sürücülerin büyük ilgisini gördü.
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