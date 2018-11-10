Öğrencilerden valiye ‘Hoş geldin’ sürprizi   

Murat Dağı ve eteklerindeki doğal bitki örtüsüyle ilgili de bilgi alan Vali Kocabıyık, daha sonra sırayla Banaz, Eşme, Ulubey, Sivaslı ilçelerinde de havadan incelemede bulundu. Büyük Uşak Kanyonları ile ilgili Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal’dan bilgi alan Vali Kocabıyık, daha sonra Karahallı İlçesi’ne geçti. Vali Funda Kocabıyık, helikopterle inceleme yaptığı sırada ilçe stadyumunda bir araya gelen Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ‘Hoş geldin’ koreografisi oluşturdu. Vali Kocabıyık da öğrencilere havadan el sallayarak karşılık verdi.