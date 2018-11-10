Öğrencilerden valiye ‘Hoş geldin’ sürprizi
Uşak’a atanan kadın Vali Funda Kocabıyık göreve başladı. Kocabıyık ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopterle İzmir-Ankara kara yolu ile Uşak-Denizli ve Uşak-Kütahya kara yollarında trafik yoğunluğunu havadan inceledi.
Murat Dağı ve eteklerindeki doğal bitki örtüsüyle ilgili de bilgi alan Vali Kocabıyık, daha sonra sırayla Banaz, Eşme, Ulubey, Sivaslı ilçelerinde de havadan incelemede bulundu. Büyük Uşak Kanyonları ile ilgili Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal’dan bilgi alan Vali Kocabıyık, daha sonra Karahallı İlçesi’ne geçti. Vali Funda Kocabıyık, helikopterle inceleme yaptığı sırada ilçe stadyumunda bir araya gelen Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ‘Hoş geldin’ koreografisi oluşturdu. Vali Kocabıyık da öğrencilere havadan el sallayarak karşılık verdi.
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