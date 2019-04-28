Öğrencilerin teleskopla ‘Ay’ı görme heyecanı
İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan Sultan Abdülhamit İlkokulu öğrencileri, Fen bilimleri dersinde Ay’ı görmenin heyecanını yaşadı.
Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında teorik olarak okuldan eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri Ezgican Apaydın eşliğinde akşamda teleskopla Ay’ı inceledi. Ay’ın hareketlerini izleyen öğrenciler, okulda gördükleri bilgilerini de pekiştirmiş oldu. Etkinliğe, öğrenci velileri de katılarak destek verdi. Öğretmen Ezgican Apaydın, “Amacımız öğrencilerimin ders içinde dünya hareketleri kapsamında uzaya olan merakı arttırmak, onları heyecanlandırmak ve unutamayacakları bir etkinlik yapmaktı” dedi.
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