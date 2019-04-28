21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Öğrencilerin teleskopla ‘Ay’ı görme heyecanı

İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan Sultan Abdülhamit İlkokulu öğrencileri, Fen bilimleri dersinde Ay’ı görmenin heyecanını yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında teorik olarak okuldan eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri Ezgican Apaydın eşliğinde akşamda teleskopla Ay’ı inceledi. Ay’ın hareketlerini izleyen öğrenciler, okulda gördükleri bilgilerini de pekiştirmiş oldu. Etkinliğe, öğrenci velileri de katılarak destek verdi. Öğretmen Ezgican Apaydın, “Amacımız öğrencilerimin ders içinde dünya hareketleri kapsamında uzaya olan merakı arttırmak, onları heyecanlandırmak ve unutamayacakları bir etkinlik yapmaktı” dedi. 

Manken podyumda hayatını kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi
 

POPÜLER HABERLER

Manken podyumda hayatını kaybetti

Manken podyumda hayatını kaybetti

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

İnşaat vinci, binanın çatısından araçların üzerine düştü: 4 ölü

İnşaat vinci, binanın çatısından araçların üzerine düştü: 4 ölü

1970'lerde popülerdi, şimdi ise hayalet köy...

1970'lerde popülerdi, şimdi ise hayalet köy...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA