Öğrencilerin teleskopla ‘Ay’ı görme heyecanı

Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında teorik olarak okuldan eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri Ezgican Apaydın eşliğinde akşamda teleskopla Ay’ı inceledi. Ay’ın hareketlerini izleyen öğrenciler, okulda gördükleri bilgilerini de pekiştirmiş oldu. Etkinliğe, öğrenci velileri de katılarak destek verdi. Öğretmen Ezgican Apaydın, “Amacımız öğrencilerimin ders içinde dünya hareketleri kapsamında uzaya olan merakı arttırmak, onları heyecanlandırmak ve unutamayacakları bir etkinlik yapmaktı” dedi.