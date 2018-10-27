Pamukkale’de çocuk şenlikleri devam ediyor
Denizli Pamukkale Belediyesi’nin 2017 yılından beri gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” adlı çocuk eğlenceleri devam ediyor.
Her hafta sonu 2 farklı mahallede gerçekleşen şenliklerin adresi bu hafta Karakurt ve Karşıyaka Mahalleleri oldu. Karakurt Mahallesi’nde Yukarı Mahalle Çocuk Parkı’nda kurulan şenlik alanı, Karşıyaka Mahallesi’nde ise Vakıfbank İlkokulu bahçesinde kuruldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, şenliklerinin amacının çocukların farklı zaman geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyerek, “Biz evlatlarımızı sevindirmeye devam edeceğiz. Bu çalışma bizim vatandaşların ayağına hizmet götürdüğümüzün göstergesidir. Çocuk şenliklerimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.
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